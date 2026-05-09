Tek tıkla aile danışmanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içi iletişimi güçlendirmek için "Aile Danışmanlığı" hizmeti veriyor. Uzman psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimcilerle şu konularda destek sağlanıyor:
Ergenlik dönemindeki gençlerle sağlıklı diyalog kurma yolları. Kuşaklar arası çatışma ve iletişim problemlerini çözme yolları.
Çocukları internetteki tehlikeli akımlardan ve siber zorbalıktan koruma stratejileri.
Aile içi çatışmaları çözme yöntemleri.
Boşanma sürecindeki ebeveynlere, süreci sağlıklı yönetme desteği. Profesyonel destek almak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Aile Danışmanlığı Başvurusu" yaparak en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'nde uzmanlarla görüşebiliyor. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Destek Hattı aranarak da gerekli bilgi alınabiliyor. Mahalle bazlı sosyal risk haritası oluşturan bakanlık, her aileye aile danışmanı hizmetini devreye almayı planlıyor. Öte yandan bakanlık, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini, 7 coğrafi bölgeyi temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya'da hayata geçirdi.
Ergenlik dönemindeki gençlerle sağlıklı diyalog kurma yolları. Kuşaklar arası çatışma ve iletişim problemlerini çözme yolları.
Çocukları internetteki tehlikeli akımlardan ve siber zorbalıktan koruma stratejileri.
Aile içi çatışmaları çözme yöntemleri.
Boşanma sürecindeki ebeveynlere, süreci sağlıklı yönetme desteği. Profesyonel destek almak isteyenler, e-Devlet üzerinden "Aile Danışmanlığı Başvurusu" yaparak en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'nde uzmanlarla görüşebiliyor. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Destek Hattı aranarak da gerekli bilgi alınabiliyor. Mahalle bazlı sosyal risk haritası oluşturan bakanlık, her aileye aile danışmanı hizmetini devreye almayı planlıyor. Öte yandan bakanlık, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini, 7 coğrafi bölgeyi temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya'da hayata geçirdi.