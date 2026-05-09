TÜRGEV’den ‘Bahar Buluşmaları’

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "GİF Bahar Buluşmaları", 15-17 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ta eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek. Vakfın 30. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen programda genç kızlar, sanat, teknoloji, kültür, akademi ve müzik alanlarında hazırlanan atölye, söyleşi, konser, sergi ve performans etkinliklerine katılacak. "Üreten, deneyimleyen ve ilham veren bir buluşma" anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde genç kızlar, üç gün boyunca farklı disiplinlerde uygulamalı deneyimler kazanacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!