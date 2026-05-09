Türk diasporası gücümüz arttıkça gelişiyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen "Diaspora Genç Temsilciler Buluşması" kapsamında Türkiye'de bulunan yurtdışındaki genç sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul etti. TBMM'de gerçekleşen kabulde Kurtulmuş, "Türk diasporası, Türkiye'nin gücünün artmasıyla da paralel bir şekilde gelişiyor. Türkiye, bölgesinde bir büyük aktör, dünyada da kendisinden söz ettiren, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye oldukça sizler de bulunduğunuz yerlerde çok daha güçlü hale geleceksiniz" mesajı verdi. Türkiye'nin, dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğunu ve artan gücünün dünyada daha görünür hale geldiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Çok kültürlülüğü asırlar içerisinde yaşamayı başarmış bir milletin evlatlarıyız, ahfadıyız. Bu güzellikleri, bunları bilmeyen, bunlara uzak olan Batılı komşularınıza, dostlarınıza, oradaki arkadaşlarınıza anlatabilecek, onların da gönlünü bu medeniyete çekebilecek imkâna sahip olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye, İslam dünyasının ve ümmetin öncüsüdür, kalbidir. Bu toprakların her bir karışıyla ilgili kendi hatıralarınızı, niyetlerinizi, zihninizi diri tutmanızı tavsiye ederim. Orada olun ama zihniniz, gönlünüz de hep Türkiye ile beraber olsun."