Ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Programı'nda konuştu: SAHA 2026 artık bir markaya dönüştü. Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul ailesini yürekten kutluyorum.

İnşallah daha iyi yerlere gelecek, daha büyük başarı hikâyelerini birlikte yazacağız. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız. Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Bugün Türkiye; yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojilerini, hava savunma sistemlerini ve radarını geliştiren; tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını, savaş gemisini ve insansız deniz araçlarını imal ve inşa eden bir ülkedir. Denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her kademede kendi imzasını taşıyan yazılım, platform ve sistemleri geliştirebilen bir devlettir. Türkiye; istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahiptir.

2025 yılında savunma ve havacılık ihracatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayı ihracat rakamları, geçen yılki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. Savunma ve havacılık ihracatımız nisanda 962 milyon dolara yükseldi. 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış kaydedildi. Böylece ilk dört ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani bundan 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı aşağı yukarı bir haftada gerçekleştiriyor. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak bu alanda dünyada ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'E BALIK GÖNDERMESİ



İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman suret-i haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir: Türkiye savunma sanayiinde ne zaman kabuğunu kırsa, ne zaman büyük bir adım atsa, birileri hemen devreye girdi. Kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da "balıklar ürküyor" gibi komik argümanlarla savunma sanayii hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. "Balıklar ürküyor" diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler ama balıkların herhâlde ürkmediğini de gördüler. "Yapamazsınız" diyenlere cevabımızı, SAHA'da verdik.maktır.



GENÇLERE BU BİLİNCİN AŞILANMASI GEREKİYOR



Ayhan Küçük (60): Bizim son 20 yıldır gelişen savunma sanayiimiz saldırı amaçlı değil savunma amaçlı. Savunma sanayii anlayışımız insan öldürmeye değil, insanı korumaya yönelik bir anlayış. Avrupa ve diğer emperyal ülkeler gibi değiliz. Türkiye'nin caydırıcı bir güç olması da savunma sanayiinde üretilen güçten geçiyor. Ayrıca bu ürünlerin sadece fuarlarda değil okullarda da tanıtılması gerekiyor. Prototipi yapılan ürünlerin okullarda bir gezici kütüphane misali tanıtılması lazım. Gençlere bu bilincin aşılanması gerekiyor.

YÜZDE 80 YERLİLİKLE MİNİ DENİZALTI

İTÜ merkezli Datum Denizaltı Teknolojileri A.Ş. SSB'nin destekleriyle Türkiye'nin yerli ve milli ilk mini denizaltısını tanıttı. Yüzde 80 yerlilik oranına sahip denizaltı, SAHA 2026'da görücüye çıktı. STM ise ALPAGU-B'yi SAHA 2026 Fuarı'nda sergiledi. ALPAGU'nun daha büyük ve daha uzun menzilli versiyonu olan ALPAGU-B; yapay zekâ destekli hedef takip yeteneği ve yüksek infilak gücüyle 'cerrahi müdahale' kabiliyetini stratejik bir seviyeye taşıyor.





GÖLGE'NİN PİSTE İHTİYACI YOK

TUSAŞ'ın geliştirdiği GÖLGE İHA test uçuşlarını başarıyla tamamladı. GÖLGE, 12 bin feet irtifada görev yapabiliyor, 10 saat uçuş gerçekleştirebiliyor. 1300 kilometrelik operasyonel menzile sahip olan GÖLGE, 100 kilometre çapında kesintisiz haberleşebiliyor. Kalkış yapmak için piste ihtiyaç duymayan delta kanat İHA, fırlatıcı rampadan kalkış yapıp görev sonunda paraşütle güvenli iniş gerçekleştirebiliyor. Operasyonel sürati ise 90 knot. Gölge, bu yıl içerisinde envantere dahil olup keşif/istihbarat görevlerinde yeni bir dönemi başlatacak. Ayrıca platform, sadece kendi görevini icra etmekle kalmayacak, diğer hava araçları için de haberleşme görevini üstlenerek operasyonel link menzilini genişletebilecek. Betül USTA-Semih KARA/SABAH





Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid el Nahyan'ı İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.