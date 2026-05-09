Yıldırımhan’la gurur duyduk

Büşra Kırtaş (27): Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayiini geliştirmesini canı gönülden destekliyorum. YILDIRIMHAN gururumuz oldu.

Tahir Akbaşoğlu (47): Çok gururluyuz. En çok YILDIRIMHAN'ı beğendim. Ülkemiz için çok güzel bir atılım oldu. İnşallah daha güzelleri olacak. Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden TALAY Teknofest Yarışma Ekibi öğrencisi Muhammed Ali Balçok (20): Sakarya'dan geliyoruz. Ekibimizle beraber fuara gelmek bizler için çok büyük bir deneyim oldu. Kat ettiğimiz yolun hakkını verdi.

İSTİKBAL BURADA

Mevlüt Acar (32): Türkiye'nin istikbali bu alanda. YILDIRIMHAN füzesi gerçekten etkileyici.

Yeliz Ürkmez (57): Gördükçe gurur duyduk. Tanklar, silahlar hepsi çok güzel. En çok Kızılelma ve YILDIRIMHAN'ı beğendim.

TALAY ekibinden Hasan Akın Tatarhan (19): Ülkemizin yeni geliştirdiği teknolojileri görmek, deneyimlemek gerçekten çok gurur verici. Kızılelma'ya hayran kaldık.

HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL

TALAY ekibinden Metehan Köse (20): Bugün bu fuarda ülkemizin geliştirdiği güzel projeleri gözlemledik. Bütün ürünler birbirinden güzel, hepsini çok beğendim ama en çok beğendiğim araç TULPAR oldu.