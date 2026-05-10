150 bin kişi sahaya akın etti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayii kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 sona erdi. SAHA'yı 150 bin vatandaş ziyaret ederken, 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuar alanına akın eden binlerce vatandaş, Türk mühendislerin ürettiği yerli ve milli ürünleri yakından inceledi. ASELSAN, ROKETSAN, BAYKAR ve MSB başta olmak üzere birçok stant dolup taştı. Vatandaşlar; yerli insansız hava, kara ve deniz araçlarını, savaş uçaklarını, hayalet bombardıman uçaklarını, piyade tüfeklerini ve daha birçok ürünü yakından gördü. SABAH'a konuşan vatandaşlar, fuar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

BUNLAR MİLLİ GURURUMUZ

Kerim Polat (55): Oğlumla beraber Pendik'ten geldik. Burayı gezdikçe insan gururlanıyor. Bunlar bizim milli gururumuz. Devletimiz varolsun.

HEPSİ BİZİM GÖZBEBEĞİMİZ

İbrahim Hamza (59): Gebze'den geldim. Fuar beklediğimden daha güzel ve çok büyük. Hangi ürünün daha güzel olduğunu düşünüyorum ama seçim yapmakta zorlanıyorum. Hepsi bizim gözbebeğimiz.

SIRTINA TÜRK BAYRAĞINI ALIP GELDİ

Abuzer Koç (60): Başta Reis'imiz olmak üzere bu eserleri meydana getiren kardeşlerimizden Allah razı olsun. Enfal-17, YILDIRIMHAN ve TB-3 beni çok etkiledi.

Yahya Güler (49): Yeni ürünleri görme şansı elde ettik. Tabii gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

TUĞRASI BENİ ONURLANDIRDI

Fatma Zahmacıoğlu (36): Eşim ve iki oğlumla birlikte geldik. İsrail'in yaptığı 'Sıra Türkiye'de' açıklamalarını unutamamıştım ama bu silahları görünce gururlandım. Öncelikli olarak YILDIRIMHAN'ı görmek için gelmiştik ama daha önce hiç görmediğim ürünleri de gördüm. YILDIRIMHAN'ın üzerinde Osmanlı tuğrasını görmek beni gururlandırdı.

Elif Turgut (20): En çok beğendiğim ürün Kızılelma ve Bayraktar TB2 oldu. Diğer tarafta tankları da gördüm, hepsi çok etkileyiciydi. Gerçekten helal olsun dedim ve bir Türk olarak çok duygulandım. Böyle şeyler yapabiliyor olmamız ve diğer ülkelere satmamız beni çok gururlandırdı.

AĞLAMAMAK İÇİN ZOR DURUYORUM

Fatma Meydancı (57): Gördüklerim karşısında ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Rabb'im daim eylesin. Zamanında annem ayrı ben ayrı bakkalda bir tane yağ almak için kuyrukta bekliyorduk, şimdi uçak seyrediyorum. Daha ne söyleyebilirim?

DÜNYA TÜRK'ÜN UYANDIĞINI GÖRDÜ

Osman Meydancı (61): En çok beğendiğim ürün YILDIRIMHAN füzesi oldu. Baykar ve ASELSAN'ın ürünleri de çok muazzam. Başta İsrail olmak üzere tüm dünya Türk'ün uyandığını gördü.

SURİYELİYİM, GURUR DUYUYORUM

Ömer el-Numan (21): Ben Suriyeliyim. Lazkiye'de doğdum. Türklerin ürettiği balistik füzeyi gördüm. Türk savunma sisteminin ulaştığı teknolojinin seviyesine de şahit oldum. Bu vatanın beni kendi bayrağı altında himaye etmesinden gurur ve minnet duyuyorum.





HEDEFİMİZ ADİL BİR DÜNYA İNŞA ETMEK

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Vizyon Konuşması' gerçekleştirdi. Bağımsızlığımızı tehdit eden en büyük unsurun sınırlarımıza yığılan konvansiyonel ordular olmadığını, doğrudan cebimizdeki cihazlara sızan 'Teknokapitalist Küresel Tahakküm' olduğunu kaydeden Bayraktar, şunları söyledi: "Bizler, inancımızın tarifiyle, yaratılmışların en şereflisi olan insanı, 'eşref-i mahlûkat' kılan o ilahi ruhu ve derin hissiyatı korumak zorundayız. Bizim medeniyetimiz gönül medeniyetidir. Gönlü olmayanın, merhameti olmayanın elindeki teknoloji, ancak bir imha aracına dönüşür. Bizim gayemiz teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etmektir.

TOLGA'YA LAZER SİSTEMİ

MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'ne 'Lazer Silah Sistemi' de entegre edildi. Sistem, havada tespit edilen tehditlere karşı önce kamaştırma (geçici körlük), sonra karartma (kalıcı körlük), en son ise tahrip olmak üzere 3 farklı görevi yerine getirebilecek.