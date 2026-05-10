Adaylık rüşvetlerı kurultay dosyasında

Cumhurıyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda "mutlak butlan davası" olarak bilinen süreçte dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, Ankara'da dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Söz konusu ifadelerin, kurultay sürecine ilişkin iddialar kapsamında dosyaya değerlendirilmek üzere iletildiği öğrenildi.

DAVA DOSYASINA GİRECEK

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, davanın "konusuz kaldığı" gerekçesiyle "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmesi, ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu bazı eski CHP kurultay delegelerinin kararı istinafa taşımıştı.

Kurultay soruşturmasına giren ifadelerde; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, babasının yeniden aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi'ne '50 milyon TL bağış' gönderildiğini söylemişti. Yine Gökhan Böcek ifadesinde, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden 'Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti gibi düşün' diyerek 1 milyon euro istediği ve paranın Ankara'ya götürülerek teslim edildiği öne sürmüştü.