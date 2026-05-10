AK Parti'den Anneler Günü'ne özel videolu paylaşım: Her hikayenin ardında bir anne var

AK Parti, Anneler Günü'nü videolu paylaşımla kutladı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Her ismin, her emeğin, her hikayenin ardında bir anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zeka ile oluşturulan paylaşımda farklı meslek gruplarında başarılı isimlerin anneleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın görüntülerine yer verildi.

Video paylaşımda, "Ekranda gördüğünüz bu eserlere katkı sunan tüm isimlerin arkasında bir anne var. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümleleri yer aldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN ANNELER GÜNÜ MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Anneler Günü'nü kutladı. Çelik, Anneler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, annelerin dünyanın anlamını hayatlarının her anında gösterdiğini belirtti.

Annelerin katıksız sevgi ve sonsuz fedakarlıklarıyla hayatın değerini yüreklerinde taşıdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. İnsanlık nöbetini yeryüzünün en büyük imtihanları karşısında asil bir adanmışlıkla taşıyan Gazze'nin annelerinin 'Anneler Günü', zulümden kurtuluş için bir dönüm noktası olsun."