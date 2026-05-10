Bakan Memişoğlu: Sağlığınız için harekete geçin
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen yıl 551 bin 568 vatandaşa Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fiziksel aktivite desteği sağlandığını, bu yılın ilk üç ayında bu sayının şimdiden 206 bin 761'e ulaştığını belirterek, "Fizyoterapistlerimiz ve uzman kadromuz eşliğinde sağlığınızı korumak için sizleri de merkezlerimize bekliyoruz. Sağlığınız için harekete geçin." dedi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sağlıklı hayatın anahtarı olan hareketli yaşamı, ülkemizin dört bir yanındaki Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde destekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 551 bin 568 vatandaşımıza Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde fiziksel aktivite desteği sağladık. 2026 yılının sadece ilk üç ayında bu sayı şimdiden 206 bin 761 seviyesine ulaştı. Fizyoterapistlerimiz ve uzman kadromuz eşliğinde sağlığınızı korumak için sizleri de merkezlerimize bekliyoruz. Sağlığınız için harekete geçin."
