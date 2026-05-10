Başkan Erdoğan’ın davetlisi olarak geldi: Kraliçe Mathilde İstanbul’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde'nin İstanbul programı başladı. Kraliçe Mathilde'nin, ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

ÜST DÜZEY HEYET EŞLiK EDiYOR

"Belçika Ekonomi Misyonu" kapsamında düzenlenen ziyaret programına Belçika'nın üst düzey siyasi ve ekonomik temsilcileri de katılıyor. Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma ve Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Theo Francken ile çok sayıda bölgesel yönetici yer alıyor.

400'DEN FAZLA iŞ iNSANI TÜRKiYE'DE

Yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400'ü aşkın iş insanının da Türkiye'de temaslarda bulunacağı bildirildi. Program kapsamında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yapılacak.