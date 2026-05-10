Belediyeyi aile şirketine çevirmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na "Etkin pişmanlık kapsamında samimi şekilde ikrarda bulunmak istiyorum" diyerek ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, çok sayıda iddia ve itirafta bulundu.

Evli ve 3 çocuk babası Yalım, Ebru Yurtuluğ ile 2-3 ay süren bir gönül ilişkisi yaşadığını, Yurtuluğ'un Uşak Belediyesi'nde özel kalem sekreteri olarak çalışmaya başladığını söyledi.

İlişki döneminde Uşak'taki Safir Sitesi'nde şahsi hesabıyla bir daire aldığını, burada kalmak için belediye iştiraki Dokur Evi'nden el dokuma halılarından 4 adet (metrekaresi 5 bin TL) gönderilmesini sağladığını kabul etti.

Ankara Celal Bayar Plaza'daki çocuklarına ait ofis eşyalarının taşınması için Devlet Malzeme Ofisi'nden belediye adına 4 araç aldırdığını, belediye araçlarının ailesi tarafından kullanıldığını, oğlunun İzmir'deki ev eşyalarının da taşındığını ifade etti.