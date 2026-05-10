Haberler

Gündem Haberleri

Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, görüştükleri Dolmabahçe Sarayı'nda Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi, Özgür Masur'un imzasını taşıyan "Anatolia" adlı koleksiyonda yer alan kıyafetleri inceledi.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 17:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nun girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçti.

Emine Erdoğan, daha sonra Kraliçe Mathilde'yle Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi. Erdoğan ve Mathilde, Türkiye'nin kültürel mirasını oluşturan geleneksel sanatsal zenginliğini dokuma tezgahı üzerinden yansıtmayı amaçlayan sergideki ürünleri inceleyerek, bilgi aldı.