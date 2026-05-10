FETÖ’den ihraç 4 hâkim yakalandı

Edirne Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkış hazırlığında oldukları değerlendirilen bir araca operasyon düzenlendi. 7 Mayıs saat 23.15 sıralarında Keşan-Malkara karayolu üzerinde durdurulan bir araçta bulunan 5 yetişkin ve 8 aylık bebek detaylı şekilde incelendi.

KAÇAMADAN YAKALANDILAR

Yapılan kimlik kontrollerinde sürücünün Kadir Ovali olduğu belirlenen araçta bulunan yolcuların, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü kapsamında meslekten ihraç edilmiş hâkimler olduğu tespit edildi. Buna göre araçta Ali Akpınar, Hülya Kaya, Seyfullah Çakmak ve Muhsin Gökçe olmak üzere 4 ihraç hâkim bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Ali Akpınar'ın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Hülya Kaya'nın Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Seyfullah Çakmak'ın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ve Muhsin Gökçe'nin Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılandıkları, bazı dosyaların istinaf aşamasında olduğu ve Muhsin Gökçe hakkında arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Araçta bulunan 8 aylık bebeğin, ihraç hâkim Hülya Kaya'ya ait olduğu tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Sürücü Kadir Ovali'nin, şüphelileri yasadışı yollarla yurtdışına çıkarmaya yönelik organizatör olarak hareket ettiği değerlendirildi. Diğer şüphelilerin de farklı güzergâhlar üzerinden kaçış planı içinde oldukları tespit edildi. Operasyonun ardından Kadir Ovali ile birlikte ihraç 4 hâkim gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamaları kapsamında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.