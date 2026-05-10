Geleceğin mühendisleri TEKNOFEST kamplarında

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TEKNOFEST 2026'ya hazırlanan gençler için kapsamlı bir kamp programı başlattı. "TEKNOFEST Buluşmaları Kampı" adıyla hayata geçirilen organizasyon kapsamında gençler hem teknik eğitimler alıyor hem de sosyal etkinliklerle motivasyonlarını artırıyor. Programın ilk ayağı mart ayında Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Nisan ayında ise program Kocaeli Kefken Gençlik Kampı'nda devam etti. Burada düzenlenen iki ayrı dönemde toplam 190 genç, TEKNOFEST'e yönelik eğitimlerden geçti. Kamp programının üçüncü etabı, mayıs ayında Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilecek. Kampın ilk dönemi 7 Mayıs'ta başlarken, ikinci dönemi ise 14–18 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.