Heyecan ve tecrübe TÜGVA’nın okulunda

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı'nda siyasetçiler ve iş insanları gençlerle tecrübelerini paylaştı. Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği Genç Yönetici Okulu 2026 Zirve Programı'nda TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Programa katılan ve gençlere hayat tavsiyelerinde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şimdi Türkiye'mizde girişimcilik konusunda çok iyi bir ortam var. Son 23 sene hep olumlu büyüme kaydetmişiz. Yıllık ortalama yüzde 5.4 reel büyümüşüz. Büyük badireler geçirdik, hepsinin üstesinden geldik. Hep çalkantılı, kaotik bir dönemlerdeyiz. Bu dönemde istikrarı koruyabilen, ekonomisi güçlü olan ve toplumsal huzuru sağlayan ülkeler hızla yükselirler ve parlarlar. Herkes orayı adres görmek ister. Tabii şöyle bir de gerçek var; bu yaşadığımız toplumda bizim ekonomik gelişmemizin sonucu 1.6 trilyon dolar gibi dünyanın 16. büyük ekonomisi olmayı başardık 23 yılda. 21'inciydik 2002'de. 400 milyar dolar mal ve hizmet ihracat rakamına ulaştık yaklaşık 8 katlık bir artışla oldu bu. Ve bunun yanında 19.5 milyon istihdamdan 32.5 milyon istihdama yükseldik" dedi.

GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ

Güvenin hayattaki öneminin altını çizen Bakan Bolat, "İş hayatında güven çok önemlidir, siyasette de güven çok önemlidir, toplumsal hayatta da, aile hayatında da güven çok önemlidir. Kim kimle ticaret yapmak isterken güvenilmeyen, borcuna sadık olmayan, dolandırıcılık yapan kişiyle çalışmak ister? İstemez. O nedenle çalışanların, üretenlerin, doğruların yanında olmaya gayret edelim ve TÜGVA örneğindeki gibi gönüllü teşekküllerde teşkilatlanalım ve orada güçlenelim. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.