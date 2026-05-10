İnsanlık teknolojide kritik eşikte
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliğiyle, "İnsan, Değer, Teknoloji" temasıyla düzenlenen "Maarif'ten Medeniyete Eğitim Zirvesi" programına katıldı. İnsanlığın teknolojiyle alakalı kritik bir eşikte olduğuna dikkati çeken Tekin, insan hayatına dair bilginin kimlerin elinde toplanacağı, bilginin hangi amaçla işleneceği, hangi karar süreçlerine yön vereceği, insanın mahrem alanına nerede temas edeceği ve insan iradesinin büyük dijital düzen içinde nasıl korunacağı gibi başlıklarla karşı karşıya olunduğunu vurguladı.