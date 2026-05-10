Küresel barışın kalbi Külliye’de atacak
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan 2026 NATO Zirvesi, küresel siyasetin kalbini başkente taşıyacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO zirvelerine katılma noktasında isteksiz olan ABD Başkanı Trump'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan dostluğundan dolayı" Ankara'daki zirveye katılacağını ifade etmişti. Liderlerin Külliye'ye erişimlerini hızlandırmak için Etimesgut Havalimanı sil baştan yenileniyor. Toplam 10 milyar TL'yi bulacak yatırımlar kapsamında pist 3 bin metreye uzatılacak ve genişliği de 60 metreye yükseltilecek. Böylece ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan Boeing 747 tipi Air Force One uçağı pisti normal şekilde kullanabilecek.