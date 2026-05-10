Küresel vicdan İstanbul’da buluşacak

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar, göç krizleri, ekonomik eşitsizlikler ve kültürel tartışmaların arka planında sömürgecilik mirasının etkileri yeniden gündeme gelirken, İstanbul bu kez küresel ölçekte dikkat çeken önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Enstitü Sosyal öncülüğünde düzenlenecek World Decolonization Forum, 11-12 Mayıs tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Forumda akademisyenler, düşünürler, gazeteciler ve uzman isimler, geçmişten bugüne uzanan sömürgecilik etkilerini farklı başlıklarda ele alacak. Programda yapay zekâ teknolojilerinin hangi kültürel kodlarla beslendiği, dijital platformların küresel güç ilişkilerindeki rolü ve veri akışının yeni bir sömürge alanı oluşturup oluşturmadığı da forumda tartışılacak başlıklar arasında yer alıyor.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Forum, farklı disiplinlerden çok sayıda uluslararası ismi İstanbul'da buluşturacak. Dekolonyal teori alanındaki çalışmalarıyla tanınan Walter Mignolo, Frantz Fanon'un kızı ve uluslararası hukuk uzmanı Mireille Fanon, eski Fransız futbolcu ve ırkçılık karşıtı aktivist Lilian Thuram, küresel ekonomi politikaları uzmanı Ann Pettifor, tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Enis Doko ve Prof. Joseph Massad etkinliğin dikkat çeken konuşmacıları arasında yer alacak. Forumun ilk günü ise Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi'nin konseriyle sona erecek.

SERGİ KAPILARINI AÇTI

Forumun ilk yan etkinliği olan "İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi de AKM Sanat Galerisi'nde dün açıldı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında gezilebilecek sergi, sömürgeciliğin geçmişten günümüze uzanan etkilerini "Yağma" ve "Sömürü Mekaniği" başlıkları altında ele alıyor. Sergide kültürel varlıkların yerinden edilmesinden emek ve bilgi sömürüsüne uzanan süreç çarpıcı örneklerle anlatılıyor. Açılışta konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, sömürgeciliğin yalnızca geçmişe ait bir mesele olmadığını belirterek, "Kur savaşlarından algoritmalara, yapay zekâdan kültürel yabancılaşmaya kadar birçok alanda etkilerini görüyoruz. Bununla yüzleşmek insanlığın yükünden kurtulması için önemli bir adım" dedi. Armağan ayrıca, 500 yılı aşan sömürgecilik tarihinin etkilerinin bugün hâlâ dünya düzenini şekillendirdiğini ifade etti. Serginin küratörü Hasan Mert Kaya ise serginin ziyaretçiyi sorgulamaya iten bir deneyim olarak tasarlandığını söyledi.