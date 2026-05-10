Mehmetçik’ten Zap’a köprü

Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da gerçekleşen heyelan nedeniyle Hakkâri-Van karayolunda ulaşımın durması üzerine belirlenen alternatif üç güzergâhtan biri olan Tatlı köyü yakınındaki 2.5 kilometrelik yolda çalışmalar sürüyor. Söz konusu güzergâhın, debisi yükselen Zap Suyu'nun üstünden Hakkâri- Van karayoluna bağlantısının sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın talimatıyla 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı'nca Malatya'dan kente getirilen ve 4 Mayıs'ta kurulumuna başlanan panel köprü çalışmaları, askeri personelin hummalı çalışması sonucu tamamlandı.

LEVHALAR YERLEŞTİRİLDİ

Zap Suyu'nun iki yakasına yerleştirilen 39 metre uzunluğa, 3.5 metre genişliğe ve 37 ton taşıma kapasitesine sahip köprüye "Kaan Köprüsü" adı verildi. Karayolları ekipleri de ağır tonajlı araçların geçişine uygun şekilde inşa edilen köprünün bulunduğu noktada ve alternatif güzergâhta zemin iyileştirme çalışması yaptı, işaret levhaları yerleştirdi. İş makineleri ve görevli personelin hazır hale getirilen köprüyü kullanarak çalışmalarını yürüttüğü yolun, kısa süre içinde zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi.