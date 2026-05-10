Rüşvet parasıyla servet ağı kurdu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'den Almanya'nın içlerine kadar uzandığı öne sürülen bir "servet transferi" ağı kurduğu iddia edildi. Dosyada, rüşvetten elde edilen gelirle Akgün'ün "emanetçi" isimler üzerinden Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki Virchow sitesinde 72 numarada bulunan 6 milyon euro değerinde 3 lüks villa aldığına yer verildi. Yine aynı bölgede bir konut kompleksi, akaryakıt istasyonu ve oto tamirhanesinin, Düsseldorf'ta 1 evin emanetçi isimler üzerinden alındığına yer verildi.