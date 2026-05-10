Savunmada söz sahibi Türkiye

Savunma sanayiinde elde edilen kazanımlar yeni başarılarla pekiştiriliyor. Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle yürütülen yatırımlar ve Ar-Ge projelerine verilen güçlü destekler sayesinde, geleceğin harp teknolojilerinde söz sahibi olacak bir yapı inşa ediliyor. Savunma sanayiinde son 23 yılda yakalanan ivme, rakamlara da yansıdı. Teşvik sistemi kapsamında toplam 460 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 1112 savunma sanayii projesinin hayata geçirilmesinin önü açıldı. Bu yatırımlar kara, hava ve deniz platformlarından elektronik harp sistemlerine, mühimmat teknolojilerinden siber güvenlik altyapılarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Stratejik üretim kabiliyetlerinin artırılmasıyla birlikte, dışa bağımlılığın azaltılması ve kritik teknolojilerin yerlileştirilmesi hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat edildi.

GÜÇLÜ DESTEK

Savunma sanayiindeki gelişimin en önemli unsurlarından biri olan insan kaynağı ve Ar-Ge ekosistemi de kapsamlı şekilde desteklendi. 2002 yılından bu yana TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 2 bin 142 savunma sanayii projesine destek verildi. Bu süreçte 4 bin 300 bilim insanı ve genç araştırmacıya toplam 64 milyar lira kaynak sağlandı.