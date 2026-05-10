CHP'de "Böcek" kavgası: Cemal Enginyurt’tan Gökhan Böcek'e ağır hakaretler

CHP içerisinde adaylık karşılığı para suçlamaları, Gökhan Böcek'in para verdiğini söyleyerek itirafçı olmasıyla yeni bir boyut kazandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Gökhan Böcek'in savcılık ifadesinin ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ancak CHP Milletvekili Cemal Enginyurt yaptığı hakaret dolu sert açıklama ile Gökhan Böcek'e ağır sözler söyledi.

CEMAL ENGİNYURT: SENİN GİBİ SOLCUYA YAZIKLAR OLSUN

Enginyurt, Böcek'in itirafçı olmasını ihanet olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı, "Birileri hapse giriyor, 45 günde etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı oluyor. Senin gibi devrimciye, senin gibi solcuya yazıklar olsun. Deniz Gezmiş'ten hiç mi örnek almadın… Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın oğlu Gökhan Böcek tam bir böcekmiş tam bir pislik."

Gökhan Böcek

"VELİ AĞBABA ARADI, PARAYI HAZIRLADIM"

Gökhan Böcek savcılıktaki ifadesinde, Ocak 2024'te Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını belirtti. O arama hakkında beyan veren Böcek, "Veli Ağbaba, Genel Merkez için 1 milyon Euro destek istedi. Babam daha önce 'Genel merkezin ricaları olur, halledersin' demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm. Ağbaba, bu paranın babamın adaylığı için istendiğini söyledi" dedi.

Cemal Enginyurt

BAZ KAYITLARI BÖCEK'İN ANKARA TRAFİĞİNİ GÖSTERDİ

CHP yönetiminin "Genel Merkeze gelmedi" diyerek reddettiği Gökhan Böcek'in, savcılık tarafından incelenen HTS ve baz kayıtları ise bambaşka bir tablo ortaya koydu. Kayıtlar, Böcek'in iddia ettiği tarihlerde Ankara'da ve CHP Genel Merkezi binasında olduğunu doğruladı. 9 Ocak 2024'te Gökhan Böcek, eşi ve rüşvet suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara'ya uçtu. Geceyi otelde geçiren Böcek'in telefonu, saat 11:30'da CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi. 4 gün sonra ikinci kez Ankara'ya giden Böcek'in sinyal bilgileri, saat 14:36'da tekrar CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.