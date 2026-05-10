Terörsüz Türkiye istikrar getirecek
Başkan Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Erdoğan, kabulde "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti. Kabulde Erdoğan, Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti.