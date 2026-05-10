Türkiye’siz Avrupa eksik kalır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hâle getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi kazankazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum. Bu arada, Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi'ne telefonla bağlanarak, kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Anneler Günü'nü kutladı.



İŞBİRLİĞİ ARTMALI

'Avrupa'nın Dostları' düşünce kuruluşunun Barış, Güvenlik ve Savunma Grubu Lideri Thomas Van Vynckt: Türkiye, savaş tecrübesi olan devasa bir kara ordusuna, Baykar İHA'larına ve diğer savunma teknolojilerinde güçlü kapasiteye sahip. Türkiye, transatlantik güvenliğin temel direği ve kendisini Ortadoğu ile Avrupa'nın kesiştiği noktada kilit bir aktör olarak konumladı. Birliğin geleceği için Türkiye'yle işbirliği artırılmalı.

Uluslararası Kriz Grubu Kıdemli Analisti Marta Mucznik: AB'de Türkiye'nin artan stratejik önemine ilişkin farkındalık giderek güçleniyor.



BARIŞ İÇİN DİPLOMATİK ÇÖZÜM GAYRETİNDEYİZ

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye ve BAE arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, BAE'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini ifade etti.





UZAY LİMANI OLAĞANÜSTÜ

Alpine Space Ventures Kurucu Ortağı Bülent Altan: Türkiye'nin Somali'de çalışmalarına başladığı "Uzay Limanı Projesi" olağanüstü. Türkiye bu alanda kendini güvenceye aldı.