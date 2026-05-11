Bakan Gürlek duyurdu! 33 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu: Kirli bir çark daha darmadağın edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 Milyar TL'lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 17:29 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2026 17:40

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalar; suç odaklarının nefesini kesmeye devam ediyor.

"GENÇLERİMİZİN KANINI EMEN KİRLİ BİR ÇARK DAHA DARMADAĞIN EDİLDİ" Kurumlarımızın ortaya koyduğu bu güçlü irade, suçla mücadelemizdeki en büyük dayanağımızdır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir.