Bakan Göktaş: Teknoparklarda çalışan kadın sayımız artıyor

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında İstanbul'da düzenlenen 'İş Dünyası ve Girişimcilik: Kadınların Güçlendirilmesinin İtici Güçleri' isimli panel gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Belçika Kraliçesi Mathilde da katıldı. İstanbul'da düzenlenen program, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Belçika Kraliçesi Mathilde konuşma yaptı. Etkinlikte kadınların ekonomik yaşama tam katılımı, iş dünyasında fırsat eşitliği, girişimcilik ve kadın haklarının ekonomik alanda desteklenmesine ilişkin konular ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı William Massolin üstlendi.

Panele, LEAD Network Türkiye Başkanı Neslihan Nigiz Ulak, UNFPA Türkiye Temsilcisi ve Azerbaycan ile Gürcistan Ülke Direktörü Mariam A. Khan, Sioen Industries CEO'su Michèle Sioen, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı Genel Müdürü Duygu Yalnızoğlu ile B-Fit kurucusu Dr. Bedriye Hülya konuşmacı olarak katıldı.

'ÜLKELERİN GÜCÜ, DOĞAL KAYNAKLARLA SINIRLI KALMAYACAK'

Panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün ele aldığımız konu, sadece kadınların iş hayatındaki temsiliyle sınırlı değildir. Bu mesele; kalkınmanın yönü, üretimin niteliği, toplumsal refahın derinliği ve gelecek nesillere bırakacağımız ekonomik düzenle doğrudan ilgilidir. Dünya ekonomisi dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yapay zeka, yeni üretim teknolojileri ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerle yeniden şekilleniyor. Kadınların Güçlenmesinde, 'İş Dünyası ve Girişimciliğin Rolü Paneli', bu yeni dönemde ülkelerin gücü, sermaye birikimi, pazar büyüklüğü ya da doğal kaynaklarla sınırlı kalmayacak. Asıl belirleyici olan; insan kaynağını harekete geçirme, bilgiyi değere dönüştürme ve fırsatları toplumun tüm kesimlerine açma kabiliyeti olacak" dedi.

'KADINLARIN HER ALANDA GÜÇLENMESİNİ SAĞLAYAN POLİTİKALAR HAYATA GEÇİRDİK'

Bakan Göktaş, "Türkiye olarak, son 24 yılda, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politikalar hayata geçirdik. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile kadınların potansiyelini hayatın her alanına yansıtacak güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk. Eylem Planımızla; kadınların istihdamda, girişimcilikte, STEM alanlarında, dijital ekonomide ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını destekleyen projeler hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerini; kadın emeğini üretime, yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir gelire dönüştüren güçlü yapılar olarak destekliyoruz. Bu kapsamda kadınlara; eğitim, dijital beceri, teknolojiye erişim, mentorluk, pazara açılma, finansmana erişim imkanları sunuyoruz. Güvenli çalışma koşullarını güçlendiriyor, karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmelerini destekliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE KADINLAR BAŞARI HİKAYELERİ YAZIYOR'

Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programıyla girişimcilik desteklerini yerelden ulusala uzanan güçlü bir ekosisteme dönüştürüyoruz. Bugün ülkemiz, küresel ölçekte rekabet eden dinamik girişimcilik ekosistemiyle kadın girişimcilere güçlü üretim ve inovasyon fırsatları sunuyor. Kadınların bu ekosistemdeki varlığı her geçen yıl daha da artıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısı son 10 yılda yaklaşık sekiz kat artarak 61 binin üzerine çıkmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye, uluslararası patent başvurularında yüzde 26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu başarı, kadınların bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır. Diğer yandan Türkiye'de kadınlar, yazılımdan yapay zekaya, savunma sanayinden temiz teknolojilere, ileri üretimden dijital kadar pek çok stratejik alanda başarı hikayeleri yazıyor. Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti, ülkelerimiz arasında ticaret, yatırım, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni temaslara kapı aralıyor. Bugünkü panelin de bu temaslara stratejik bir boyut kazandıracağına inanıyorum. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; kadınların iş dünyasında güçlenmesi, sadece ulusal politikalarla sınırlı kalamayacak kadar büyük bir meseledir. Türkiye olarak, kadınların üretimde, girişimcilikte, teknolojide ve liderlikte daha etkin yer almasını sağlayacak her ortak çabaya katkı sunmaya hazırız" dedi.

'GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTİYORSAK ŞİMDİ HAREKETE GEÇMELİYİZ'

Panelde konuşan Belçika Kraliçesi Mathilde, "Belçika deneyimine dayanan üç düşüncemi sizlerle paylaşmama izin verin: Birincisi, kadınların ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerine eşit ve anlamlı katılımı; kapsayıcı ekonomik büyüme, inovasyon ve toplumsal direnç için bir ön koşuldur. Belçika'nın deneyimi, eşitliğin tesadüfen değil, bilinçli ve yapısal seçimlerle elde edildiğini göstermektedir. Geleceği şekillendirmek istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz. İlerleme; cinsiyet dengesini teşvik edecek yasama dahil somut önlemler, ücret şeffaflığı ve sosyal diyalog girişimleri ve ayrıca erişilebilir, yüksek kaliteli çocuk bakımına yönelik sürdürülebilir yatırımlar gerektirir. Aynı zamanda, eğitimde, mentorlukta ve mesleki ağlarda gerçek eşitlik, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek için gerekli olsa da bu yeterli değildir; buna ayrımcılık ve stereotipleştirme gibi kalıcı engelleri ortadan kaldırma çabaları da eşlik etmelidir. İkincisi, çalışma hayatında kadının güçlenmesi; güvenli, saygın ve onurlu çalışma ortamlarından ayrı düşünülemez" dedi.

'GELECEK İÇİN DAHA DONANIMLI BİR İŞ GÜCÜ PİYASASI İNŞA EDİYORUZ'

Kraliçe Mathilde, "Belçika; kapsamlı bir yasal ve politika çerçevesi aracılığıyla önleme, koruma ve hesap verebilirliği birleştiren entegre bir yaklaşım benimsemektedir. Mevzuatı; işverenler için önleyici yükümlülükler, gizli danışmanlık mekanizmaları, misillemelere karşı korumalı resmi şikayet prosedürleri, gayri resmi uyuşmazlık çözüm prosedürleri ve son olarak gerektiğinde iş müfettişlerine ve mahkemelere erişim gibi stratejiler sunar. Uygulamada, gizli ve gayri resmi mekanizmalar hayati bir rol oynamaktadır: Belçika'daki iş yeri vakalarının yüzde 70'inden fazlası, sesini çıkarmakta tereddüt edebilecek mağdurlar için güvenli alanların önemini yansıtacak şekilde arabuluculuk veya gayri resmi prosedürler yoluyla çözülmektedir. Uluslararası düzeyde Belçika, iş yerinde şiddet veya tacizin önlenmesini güçlendiren ve mağdurları koruyan mekanizmaları güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bu hedefleri teşvik ederek ve en iyi uygulamaları paylaşarak, dünya çapında daha güvenli ve daha kapsayıcı iş yerlerine doğru ilerleme kaydedeceğiz. Bu sadece kadınlara değil, bir bütün olarak topluma fayda sağlayacaktır. Bugün kadınlara ve kız çocuklarına bilinçli bir şekilde yatırım yaparak, sadece daha adil değil, aynı zamanda gelecek için daha donanımlı bir iş gücü piyasası inşa ediyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör