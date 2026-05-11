Belçika Kraliçesi’nin Türkiye çıkarması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 10-14 Mayıs tarihlerini kapsayan resmi programı başladı. Kraliçe ve beraberindeki heyeti taşıyan THY'nin tarifeli uçağı saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Kraliçeyi İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş törenle karşıladı. Kraliçe Mathilde'nin, "Belçik Ekonomik Misyonu" çerçevesindeki ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Belçika Ekonomi Misyonu'nun en son 14 yıl önce Türkiye'ye gelmesinin ardından gerçekleşecek bu üst düzey ziyaretin, iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralaması, mevcut işbirliğini daha stratejik, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya taşıması bekleniyor.

400'Ü AŞKIN İŞ İNSANI

Kraliçe'nin programına Belçika'nın üst düzey siyasi ve ekonomik temsilcileri de katılıyor. Heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma ve Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Theo Francken ile çok sayıda bölgesel yönetici yer alıyor. Mathilde başkanlığındaki heyet, yaklaşık 200 Belçikalı şirketten 400'ü aşkın iş insanının katılımıyla 14 Mayıs'a kadar kapsamlı görüşmeler gerçekleştirecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9.2 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor.

BAYKAR'I GEZDİLER

Belçika Kraliçesi Mathilde, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Mathilde'yi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar karşıladı. Selçuk Bayraktar, Kraliçe'ye Baykar Tesislerini gezdirdi.

EMİNE ERDOĞAN MATHİLDE'YLA DOLMABAHÇE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.Emine Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nun girişinde karşıladı. Birbirlerine sarılarak selamlaşan ve sohbet eden Emine Erdoğan ile Kraliçe Mathilde, sarayın kristal merdivenleri önünde fotoğraf çektirip Medhal Salonu'na geçti. Emine Erdoğan, daha sonra Kraliçe Mathilde'yle Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, geçmişten tevarüs eden Türk kültür mirasını, geleceği inşa eden dinamik bir yapı taşı olarak yeniden tanımlayan "Asırlık Zarafet" sergisini gezdi.