Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay annelerin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı. Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle 'Türkiye Yüzyılı' idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Öte yandan AK Parti de yayımladığı video ile anneler gününü kutladı. Videoda, "Her ismin, her emeğin, her hikayenin ardında anne var. Bir hayatı büyüten, bir nesli yetiştiren, milletimize güç veren annelerimizin anneler günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir. Annelerimizin emeği, fedakarlığı ve duaları, sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de şekillendiren en güçlü temeldir. Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi duayla yad ediyorum"

ANNE VARSA KARANLIK YOKTUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Sosyal hesabından Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kimi annelerin evladını kalbinde taşıdığını, kiminin yavrusunun en büyük dayanağı, kiminin de yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut olduğunu belirtti. Annelerin, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Onlar varsa, karanlık yoktur. Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum. Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum. Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum."