İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Yüzyılında aileyi ele aldı

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "İHÜ Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayları" kapsamında hazırlanan "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayının tanıtımı İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesinde yapıldı. Tanıtım toplantısında alanında uzman isimler, kamu kurum yöneticileri, üniversite temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla programda çalıştayda elde edilen bulguları ve geliştirilen öneriler kamuoyuyla paylaşıldı. Farklı fakülte, bölüm ve sınıflardan 100 öğrencinin katkısıyla hazırlanan raporda aile yapısının temel değerlerini, karşı karşıya olduğu riskleri ve çözüm yollarını ele alınırken, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik öneriler sunuldu.

MANEVİ OLARAK SOSYAL DENETİM ALANI GÜÇLÜ TOPLUMLAR

Programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, ,İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Erkilet, İbn Haldun Üniversitesi Genç Aile Komisyonu Başkanı Fatih Mutlu ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Programda konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Hepimizin gördüğü gibi küresel rekabetin son derece saldırdığı bir dönemdeyiz. Manevi olarak sosyal denetim alanı güçlü olan toplumlar ayakta kalabilecek. Bunu net olarak yaşayacağız. Dolayısıyla burada aile son derece önemli. Aile dediğimiz şey aynı zamanda sabrı içeriyor, tahammülü içeriyor, merhameti içeriyor, empati içeriyor." dedi.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI BAŞLI BAŞINA BİR DEĞER OLARAK GÖRMELİYİZ"

Aileye ne anlam yüklendiğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "Çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Şu anda yüzleşelim kendimizle. Bir eğitimli bir hanımefendi, benim altı çocuğum var dese, yedi çocuğum var dese herhalde sen çok cahil bir kadınsın gözüyle bakılıyor öyle mi? Dolayısıyla asıl sorunlar buralardan başlıyor. Bunun sadece kadını ilgilendiren bir konu olmadığı da aşikar. Bence yeniden aileyi anlamlandırmak lazım. Derin tarihimizden, inancımızdan, kültürümüzden yeniden besleyerek anlamlandırmamız lazım. Onu yaptığımız zaman çocuk sahibi olmayı da yeniden anlamlandırmamız gerektiğini göreceğiz. Çünkü şu anda bu devirde 20 yaşındaki bir genç kardeşim niye çocuk sahibi olmalıyım sorusuna ne cevap verir acaba kendisi? Çok fazla cevabı olmadığını görüyoruz. Onun için yeniden insana değer veren, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak hayatın merkezine koyan ve bundan dolayı da çocuk sahibi olmayı değerli bir başlı başına, diğer yaptığımız bütün meşgalelerden daha değerli bir iş olarak ortaya koyduğumuz zaman belki bu işi çevirebileceğiz. Dünyanın şu karanlık dönemde ve git gide daha karanlık belki dönem içerisinde Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu milletin tarihinden getirdiği bir birikime ihtiyacı var." Diye konuştu.Programda İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Erkilet, İbn Haldun Üniversitesi Genç Aile Komisyonu Başkanı Fatih Mutlu da sunum yaptı.