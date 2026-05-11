İlim Yayma Vakfı İstanbul’da 15 okulda kütüphane açtı

İlim Yayma Vakfı tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgelerinde 36 kütüphane ile başlatılan "50. Yılda 50 Kütüphane" projesi kapsamında İstanbul'da yapılan 15 kütüphanenin toplu açılış töreni Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milli Eğitim İl Müdürü Murat Mücahit Yentür ile öğrenciler katıldı.

420 METRE KARELİK KÜTÜPHANE

Açtıkları kütüphaneler hakkında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu hizmeti gerçekleştirmeye karar verdiğimiz zaman tabii ki bizim hayırseverlerimiz sahip çıktılar. Onların da isimlerini kütüphanelerimizin kapısında yaşatıyoruz. 50 tane okulda kütüphane yapalım deyince de Milli Eğitim Bakanlığımıza sorduk. Bugün burada olduğumuz Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi de gerçekten büyük bir kütüphane alanı olmasına rağmen bir dokunuşa ihtiyacı olan okulumuzdu. Ülkemizin güzide okullarından bir önemli okullarından bir tanesi 420 metrekarelik kütüphaneyi yapmış olduk. En büyük kütüphanede burası" dedi.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitimde yaptıkları çalışmaları anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin eğitimde fırsat eşitliğine bu çok önemli. Bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için çok önemli. Bugüne kadar milyonu aşkın öğrenciye üniversite lise düzeyinde burs imkanı, konaklama imkanı sağlamış on binlerce akademisyene proje destekleri, yurt dışı eğitim destekleri sağlamış İlim Yayma Cemiyeti İlim Yayma Vakfı bu kütüphaneyle birlikte buradan geçecek bütün öğrencilerin de hayatına dokunmuş olacak. İlim Yayma Cemiyeti'mizde yaptığımız orta okul ve lise düzeyindeki İstanbul'da 3 bin öğrenci arkadaşımızı burslandırıyoruz. Biz İlim Yayma Vakfı olarak 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans doktor öğrencisini her yıl burslandırıyoruz" açıklamasında bulundu.

2002 ÖNCESİ EĞİTİMİN DURUMUNU ANLATTI

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye gerçekten eğitim, öğretim süreçlerinde son yirmi yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı. İçinde yaşadığımız için birçok şeyin farkında değiliz. Birçok şeyi görmüyoruz. Bizler de mümkün olduğunca konuşmalarımızda katıldığımız ortamlarda 2002 öncesi Türkiye'yle ilgili bazı anekdotlar anlatıp geldiğimiz noktada bize bu başarıyı veya bu noktaya bizi taşıyan kişilere ahde vefa anlamında şükranlarımızı ifade etmek, teşekkür etmeyi bir insani bir İslami vazife olarak görüyoruz. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle fiziki kapasite itibariyle eğitim öğretim kalitesi itibariyle Türkiye maalesef dünya sıralamalarında OECD üyesi ülkeler arasında sondan ikinci, üçüncü sırada yer aldığımız bir tabloyu yaşıyorduk. Bu tabloda okullarımızdaki kütüphane gibi atölye ve laboratuvar gibi ortamlar çok da bizim açımızdan fark edilmiyordu çünkü çok daha ciddi şekilde derslik ihtiyacımız vardı" dedi.

750 BİN DERSLİK

Türkiye'nin şuan 750 bin dersliğinin olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Şu an bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 750 bin sınıf Türkiye genelinde. 2002 yılında yaklaşık 350 dersliğimiz vardı. Rakamı böyle baktığımızda ikiye katlanmış gibi gözüküyor. Ama şöyle bakarsak o 350 bin dersliğin yaklaşık yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik var. Şimdi ben bunu söyleyince birileri rahatsız oluyor. Bugün 750 bin dersliğimiz var. Ya bunu yapan insanlara, bunu yapan, bunun için kaynak ayıran siyasetçiye teşekkür etmemek haksızlık olmaz mı arkadaşlar. Geçen yıl Aralık ayında açıklanan TIMS skorlarına göre Türkiye matematik ve fen eğitiminde Avrupa'da ilk beş ülke arasındadır. Bu da bizim için çok önemli bir gösterge. 8 Eylül tarihinde de geçtiğimiz yıl bugünlerde uyguladığımız PİSA skorları açıklanacak. Ve orada da OECD Genel Sekreterinin açıklaması doğrultusunda söylüyoruz ki çok iyi bir derece bekliyoruz" diye konuştu.