İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yeni operasyon! İZDOĞA’da 2 gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA ile başlatılan soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından ve İZDOĞA'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Güven Eken ile İZDOĞA'nın eski genel müdürlerinden Özkan Baturu gözaltına alındı. Ayrıca kooperatif soruşturmasından tutuklu bulunan İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya, İZBETON Genel müdür yardımcısı Hüseyin Şimşek ve Kırveli Mühendislik isimli şirketin yetkilisi hakkında da gözaltı kararı verildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şahısların görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan isimler, geçtiğimiz aylarda savcılık tarafından ifadeye çağrılmış ve ifadelerinde yöneltilen suçlamaları kabul etmemişlerdi.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ

Başlatılan soruşturmanın temel dayanaklarından birinin ise İZDOĞA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği iş ve işlemler olduğu öğrenildi. Söz konusu iddiaların bir bölümü Sayıştay raporlarına da yansımıştı.

İKİNCİ EL MAKİNE ALIMI

Raporda, Şaşal Su Tesisi için alınan makinelere ilişkin ihale ve uygulama süreçlerinde çeşitli usulsüzlükler ve hatalı işlemler bulunduğu belirtildi. Teknik şartname ile sözleşme hükümleri arasında uyumsuzluklar olduğu, avans ödemelerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı ve yüklenici firmaya yönelik gecikme cezalarının uygulanmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, şişirme makinesinin sözleşmede belirtilen sürede teslim edilmediği, daha sonra ise ikinci el bir makineyle değiştirildiği kaydedildi. Bu süreç nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı değerlendirmesine yer verildi.