Kahramanların anneleri şehitliğe koştu

Van'ın Gürpınar İlçesi'nde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlar sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 2016 yılında 26 yaşında iken şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın annesi Azime Kılıç her Anneler Günü'de mezarı başında dua ediyor. Evlatları vatan uğruna şehit düşen annelerin acısı, Anneler Günü'nde daha da katlanıyor. Çiçek alıp evlatlarının mezarları başına giden şehit anneleri buruk anneler gününü şehitlikte onlara dua ederek geçirdi. Van'ın Gürpınar İlçesi'nde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlar sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 2016 yılında 26 yaşında iken şehit olan Uzman Çavuş Fırat Kılıç'ın annesi "Evladım bana gelemedi ben ona çiçekler aldım geldim. " dedi.

EVLADIMA GELDİM

Erzincan'da şehitlik her anneler gününde olduğu gibi bu anneler gününde de duygu dolu anlara şahitlik etti. Hüzünlü ve buruk bir anneler günü yaşayan şehit anneleri kahraman evlatlarının yanına koştu. Kayseri'de de şehit anneleri kahraman evlatlarının kabir başında dualar okudu.