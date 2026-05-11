Muhittin Böcek de itirafçı oldu

Antalya'da dün CHP'yi şoke edecek bir gelişme daha yaşandı. 'Rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Adliyeye öğle saatlerinde getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri saatler sürdü. 5 Temmuz 2025' gözaltına alınan Muhittin Böcek tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Böcek'in daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan oğlu Gökhan Böcek'in itirafları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Savcılığın yürüttüğü teknik incelemeler sonucunda, CHP Genel Merkezi'ne girmediği iddia edilen Gökhan Böcek'in HTS kayıtları ve uçuş listeleri 1 milyon euroluk rüşvet trafiğini ortaya koydu. Savcılık, Gökhan Böcek'in Antalya-Ankara trafiğini HTS ve baz kayıtlarıyla dakika dakika deşifre etti.