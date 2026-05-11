NUN Eğitim ve Kültür Vakfı YKB Dr. Esra Albayrak: Bu yükü kaldırmak hepimizi iyileştirecek

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekeştirilen Dünya Dekolonizasyon Forumu 2026'da açıklamalarda bulundu.İnsanın yükünü konuşmayı öneriyoruz. Siyahın-beyazın, erkeğin-kadının, güneyi kuzeyin yükünü değil insanın yükünü öneriyoruz. Meseleye ırksal ya da medeniyetsel bir kategori olarak değil daha temel bir iddiadan doğan ortak bir sorumluluk bakmayı teklif ediyoruz.İnsanlık onuruna yaraşır daha adil bir dünya için çalışmak durumunda olduğumuz görüyoruz. Bu yükü kaldırmak sömürgeci de dahil hepimizi iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Zira başkasının onurunu çiğneyerek kurulan bir düzen onu kuranları da insanlıktan uzaklaştırır ve bizi bir başka utanç adasına Epstein Adası'na kadar götürür.