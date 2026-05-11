Rüşvetten tutuklu eski CHP’li başkana yağmadan 16 yıl hapis talebi

İBB'ye yönelik rüşvet operasyonda tutuklanan eski G.Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin 16 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Hakan Bahçetepe'nin bir grup partiliyle gittiği belediye binasındaki tartışmada Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı'yı darp ettiği ve cep telefonunun zorla elinden alındığı öne sürülmüştü. 9 kişinin 'iş yerinde yağma', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' ve 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçlarından 7'şer yıl 9'ay aydan 16'şar yıl 9'ay aya kadar hapsi talep edildi.