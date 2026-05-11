SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yeni Anayasa mesajı! "Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"ne katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali herkese eşit şekilde ışık kaynağı olmaktadır. Kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. İdareci vatandaşın efendisi değil, hizmetkarıdır.

"DİKENLİ TEL ÖRGÜLERİ SÖKÜP ATTIK"

Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Hukuk devletinde kimse için korku yok.

Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.

YENİ ANAYASA MESAJI

Daha adil bir yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Sosyal medyada linç kültürü var. Yeni kuşatıcı, özgürlükçü, sivil bir anayasa önümüzde duruyor. Türk milletinin iyi anayasa özlemi dinmedi.