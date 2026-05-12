AB’ye tam üyelik süreci hızlanmalı

Başkan Erdoğan "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüşmesinde, bölgede yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini belirterek, tam üyeliğe kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı'mız görüşmede bölgemizde yaşanan son gelişmelerin

Türkiye-AB ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı,

Belçika'yla önemli işbirliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı'mız görüşmede, Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti" ifadeleri yer aldı.