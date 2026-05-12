Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’de: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye katıldı. AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini taktığı Burcu Köksal, kürsüden ilk mesajını paylaştı. Köksal “Ailenin kutsallığına inananlarla ve toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Burcu Köksal şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli genel başkan yardımcılarım, kıymetli AK Parti'li arkadaşlarım, sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Afyonkarahisar'da başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek, şehrimizi inşa etmek için memleketimi Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inanlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, milletimize, ülkemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.