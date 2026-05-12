Bakan Gürlek’in talimatıyla 70 faili meçhul dosya tozlu raflardan indi

Faili meçhul cinayetlerin çözümü ve faillerin tespit edilmesi amacıyla görevlendirilen iki savcı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve polis ekipleriyle de görüşme yaparak, çalışmaları koordineli olarak sürdürüyor. Gelişmiş teknolojik imkanlarla yeni deliller tespit edilmesi amacıyla JASAT ve polis çalışmalarını sürdürürken, gerek adalet gerekse asayiş boyutunda adeta 'iğneyle kuyu kazar' misali failleri tespit etmeye çalışanları belirtiliyor.

GÜLİSTAN'DA İZLENEN ROL ÖRNEK OLACAK

Dosyalar arasında, 10-15 yıldır çözülemeyen cinayet dosyalarının da bulunduğu öğrenildi. Dosyalar üzerinde yapılacak çalışmalarda, Gülistan Doku'da izlenen yol ekiplerin çalışmasına önemli bir destek sunacağı ifade edildi. Gülistan Doku, olayını çözen Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun izlediği yolun faili meçhullere ışık tutacağı belirtiliyor.

SORUŞTURMALAR GİZLİ YAPILIYOR

Öte yandan, yıllarca faili meçhul kalan cinayet olaylarının aydınlatılması amacıyla savcıların koordinasyonunda, JASAT ve polis soruşturmaları gizlilik içerisinde yürütüyor.