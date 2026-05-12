Başkan Erdoğan Kazakistan'a gidecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan’a gidecek. Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana’daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılacak.
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.
Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tokayev'in davetine icabetle Kazakistan'a gideceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Astana'da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayriresmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz" dedi.
