Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı Vekâletle Kurban Programı bünyesinde hayata geçirdiği "Bir Kurban Bir Kuran" kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleri ile kurban etinin yanı sıra Kuran-ı Kerim de hediye edecek. Bu yıl Türkiye dahil 85 ülkede vekâletle kurban organizasyonu gerçekleştirecek olan TDV, "Bir Kurban Bir Kuran" kampanyası çerçevesinde ise 19 ülkede 6 dilde toplam 42 bin Kuran-ı Kerim dağıtımı yapacak. Mushafların dağıtımı, vakfın görevli ve gönüllüleri tarafından Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Etiyopya, Güney Afrika, Hırvatistan, Kamerun, Karadağ, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Komor Adaları, Kosova, Litvanya, Makedonya, Senegal, Sırbistan ve Tanzanya'da yapılacak.

KURAN BAĞIŞI 200 LİRA

Kurban vekâletini TDV'ye vermek isteyen hayırseverler "https://bagis.tdv.org/" veya TDV mobil uygulamaları üzerinden bağış yaparken "Kurbanınızla birlikte bir de Kuran hediye etmek ister misiniz?" seçeneğini işaretleyerek 200 lira karşılığında bir adet Mushaf bağışında bulunabilecek. Dileyenler ayrıca "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek de kampanyaya destek verebilecek. Kampanya ile bir yandan kurban ibadetiyle paylaşma ve kardeşlik iklimi güçlendirilirken, diğer yandan Kuran-ı Kerim'in ilahi mesajlarının daha fazla gönle ulaşması amaçlanıyor.