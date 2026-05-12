En iyi bildikleri iş arazi satmak!
İzmir'de içine düştükleri borç batağından kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara diken CHP'li belediye başkanları kervanına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'da eklendi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın talimatı ile Balatçık semtinde 640 metrekarelik arsa satışa çıkarıldı. Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek satış ihalesi 21 Mayıs'ta yapılacak. Ticaret ve turizm imarlı arsa için 30 milyon 758 bin 880 TL muhammen bedel belirlendi. 21654 ada 3 parselde yer alan arsa tapuda "kerpiç ev ve arsa" vasfıyla kayıtlı bulunuyor.