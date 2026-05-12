‘Erken mezuniyet’ resmi hedef değil

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, milletvekillerinden gelen soru önergelerini yanıtlayarak eğitimde yeni dönem stratejilerini açıkladı. Son günlerde konuşulan 'erken mezuniyet' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, Bakanlığın hedefinin öğrencileri erkenden mezun etmek değil, eğitim sürecini daha nitelikli hale getirmek olduğu belirtildi. Yanıtta, "Erken mezuniyet' vurgusu, resmi terminolojide bir hedef olarak belirlenmemiş olup eğitim politikalarımız genellikle verimlilik, esnek eğitim modelleri ve yetenek yönetimi çerçevesinde şekillendi" denildi.

ÜSTÜN YETENEKLİLERE "FIRSAT EŞİTLİĞİ"

Cevapta, "Özel yetenekli bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak' hedefi, üstün yetenekli bireylerin kendi yaş grubunun ilerisinde akademik başarı göstermesi durumunda, bu potansiyelin değerlendirilmesi için sunulan 'fırsat eşitliği' olarak değerlendirilmeli. Bakanlığımız, ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü daha erken evrelerde tespit edip yönlendirmeyi stratejik öncelik olarak kabul ediyor" ifadelerine yer verildi.