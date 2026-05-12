Evlenecek çiftlere büyük destek

Türkiye'de gençlerin evlilik yolunda karşılaştığı maddi ve sosyal zorluklara çözüm sunmak amacıyla "güçlü aile, güçlü toplum" hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Çeyiz Vakfı, gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmak, aile yapısını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla çeşitli destek programları yürütüyor. Vakıf bünyesinde genç çiftlere yönelik faizsiz nakit destekleri, çeyiz yardımları, evlilik öncesi aile okulu ve aile danışmanlığı hizmetleri sunulurken, maddi desteklerin yanı sıra rehberlik çalışmalarının da gençlerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir aile yapıları kurmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

FAİZSİZ 350 BİN LİRA

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız, 3 yıl önce yaptıkları saha çalışmalarında özellikle gençlerin evlenmeme nedenlerini araştırdıklarını ve 2025'te vakfı kurduklarını belirtti. Karz-ı hasen (faizsiz geri ödemeli borç) desteği, genç çiftlere çeyiz desteği ve aile danışmanlığı hizmetleri gibi 3 ana başlık altında faaliyet yürüttüklerini belirten Karasakız, şunları söyledi: "Gençlerin evlenmek istememe nedenlerinden biri de çeyiz imkanı bulamamaları, maddi sıkıntılar. Biz evlenecek gençlerimize çeyiz ve hibe yardımı yaparak bu konuda destek olmaya çalışıyoruz. Geliri olup ama birikimi olmayan gençlerimiz var. Yani bundan dolayı evliliği sürekli erteliyorlar. Biz de karz-ı hasen desteğini gençlerimizin hizmetine sunmaya çalıştık. Karz-ı hasen güzel borç verme biliyorsunuz. Bu karz-ı hasenle de gençler faize bulaşmadan, çok ağır bir borcun altına girmeden düğünlerini yapabilecekler." Evlenecek çiftlere faizsiz şekilde, 12 ay taksitle 350 bin lira para desteğinde bulunduklarını ifade eden Karasakız, vakfın desteklerinden yararlanmak isteyenlerin 18-35 yaş aralığında, ilk evliliklerini yapmaları ve resmi nikâh tarihinden en fazla 3 ay öncesinde başvurmaları gerektiğini belirtti.