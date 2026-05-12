İlim Yayma Vakfı’ndan 15 okula kütüphane

İlim Yayma Vakfı tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem bölgelerinde 36 kütüphane ile başlatılan "50. Yılda 50 Kütüphane" projesi kapsamında İstanbul'da yapılan 15 kütüphanenin toplu açılış töreni Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açtıkları kütüphaneler hakkında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu hizmeti gerçekleştirmeye karar verdiğimiz zaman tabii ki bizim hayırseverlerimiz sahip çıktılar. Onların da isimlerini kütüphanelerimizin kapısında yaşatıyoruz. Bugün burada olduğumuz Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi de gerçekten büyük bir kütüphane alanı olmasına rağmen bir dokunuşa ihtiyacı olan okulumuzdu. Ülkemizin güzide okullarından bir tanesine 420 metrekarelik kütüphaneyi yapmış olduk." dedi. Erdoğan, "Biz İlim Yayma Vakfı olarak 4 bin kadar lise, üniversite, yüksek lisans doktora öğrencisini her yıl burslandırıyoruz." diye konuştu.

'750 BİN SINIFIMIZ VAR'

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Şu an yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 750 bin sınıf. 2002'de 350 bin dersliğimiz vardı. O 350 bin dersliğin yaklaşık yarısı deprem ya da ekonomik ömrünü tamamlamak gibi gerekçelerle yıkılıp yeniden yapıldığını düşünürsek 2002 öncesinden elimizde yaklaşık 150 bin civarında derslik vardı. Geçen yıl açıklanan TIMS skorlarına göre Türkiye matematik ve fen eğitiminde Avrupa'da ilk beş ülke arasındadır. PISA skorlarını da iyi bekliyoruz." dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK BAŞLI BAŞINA BİR DEĞERDİR

İbn Haldun Üniversitesi'nce "İHÜ Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayları" kapsamında hazırlanan "Türkiye Yüzyılında Aile" temalı öğrenci çalıştayının tanıtımı, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesi'nde yapıldı. Farklı fakülte, bölüm ve sınıflardan 100 öğrencinin katkısıyla hazırlanan raporda aile yapısının temel değerleri, karşı karşıya olduğu riskler ve çözüm yolları ele alındı. Aileye ne anlam yüklendiğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan da şunları kaydetti: Çocuk sahibi olan anne babalara ne değer verdiğimizi konuşmamız lazım. Şu anda yüzleşelim kendimizle. Bir eğitimli bir hanımefendi, benim altı çocuğum var dese, yedi çocuğum var dese herhalde sen çok cahil bir kadınsın gözüyle bakılıyor öyle mi? Bunun sadece kadını ilgilendiren bir konu olmadığı da aşikâr. Derin tarihimizden, inancımızdan, kültürümüzden yeniden besleyerek anlamlandırmamız lazım. Onu yaptığımız zaman çocuk sahibi olmayı da yeniden anlamlandırmamız gerektiğini göreceğiz. Onun için yeniden insana değer veren, hayatın merkezine koyan ve bundan dolayı da çocuk sahibi olmayı başlı başına, diğer yaptığımız bütün meşgalelerden daha değerli bir iş olarak ortaya koyduğumuzda belki bu işi çevirebileceğiz.