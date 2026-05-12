İzmir’de belediye şirketi İZDOĞA’ya operasyon: 3 tutuklama
İZBB iştiraki İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik başlatılan nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Kararın gerekçesinin İZDOĞA'da yapılan ve Sayıştay raporlarına da yansıyan işlemler olduğu öğrenildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarına ilişkin soruşturmanın gerekçelerinden birinin İZDOĞA'nın geçmiş dönemde gerçekleştirdiği iş ve işlemler olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, İZDOĞA Yönetim Kurulu eski Başkanı Güven Eken'in görevi kötüye kullanma suçundan tutuklanmasına karar verildi. İZBETON davasında tutuklu olan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek için de tutuklama kararı verildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul'da da "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, Ayhan Subaşı, Aytekin Karaarslan, Binali Sarıtaş, Dilek İmamoğlu'un yeğeni Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren, Orhan Yıldırım, Selim Marangoz, Suleyman Uzun, Fatih Temur, Muammer Ali Özdil, Nilgün Cendek ve Tolga Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.