CHP’li belediye bunu da yaptı: Kadınların ekmek teknesine kilit vuruldu

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumunda bulunan Elbistan ilçesinde depremden 6 ay sonra dönemin AK Parti belediyesi tarafından hayata geçirilen ve 60 depremzede kadının istihdam edildiği tekstil fabrikası CHP'li belediye tarafından kapatıldı. Depremzede kadınlar mağdur olurken, fabrika içerisindeki makineler satışa çıkarıldı.

KADINLARA UMUT OLMUŞTU

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde merkez üssü konumundaki Elbistan ilçesinde binlerce ev ve işyeri yıkıldı, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Depremden sonra projelere daha da hız veren dönemin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kadınların istihdama katkı sunması açısından hayallerindeki tekstil fabrikasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da katkıları ile depremden sadece 6 ay sonra hayata geçirdi. Organize Sanayi Bölgesi'nde belediye eliyle kurulan ilk tekstil fabrikasında depremzede kadınlar istihdam edildi. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ocak 2024'te SABAH'a verdiği röportajda kendi markalarını oluşturduklarını, 60 çalışanları olduğunu, fabrikayı tam kapasite hale getirip 200 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını söylemişti. SABAH, girişimcilik örneğini 1 Şubat 2024 tarihinde manşetine taşımıştı.

MALZEMELER SATIŞA ÇIKARILDI

Ancak 31 Mart 2024 seçiminden sonra Elbistan belediyesi CHP'ye geçti ve belediye yönetimi fabrikaya gereken önemi vermedi. Fabrikanın kapısına kilit vuruldu. Şimdi de fabrikada bulunan dikiş makinesi, üretim tezgâhları ve diğer ekipmanların arasında bulunduğu malzemeler ihaleye çıkarıldı. 22 Mayıs'ta belediyenin encümen salonunda gerçekleştirilecek ihaleyle malzemeler satılacak.