Özgür Özel’in tehditleri beni yordu
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel'in tehditleri ve mobbinge maruz kalması nedeniyle yorulduğunu, CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi. Bir televizyona yaptığı açıklamada bugün AK Parti'ye katılacağını belirten ve "Çok huzurluyum, rahatım" ifadesini kullanan Köksal, şunları kaydetti:
Tehdit edildim ama beni Özel tehdit etti. Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Benim burnumdan getirdi.
(CHP'den ayrılma tartışmaları üzerine) Özel "5-6 ay sonra iktidara geleceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dedi. "Eşinden boşan", mesajlarının en hafifiydi. Kocam hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?
CHP'nin adı artık toplumu rahatsız eden şeylerle gündeme geliyor. Mobingge uğradım ve artık yoruldum.
Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. "Bu bizim CHP'miz değil' dedim.
Yarın (bugün) Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. 7 belediye meclis üyesi de istifa edecek.
Tehdit edildim ama beni Özel tehdit etti. Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Benim burnumdan getirdi.
(CHP'den ayrılma tartışmaları üzerine) Özel "5-6 ay sonra iktidara geleceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dedi. "Eşinden boşan", mesajlarının en hafifiydi. Kocam hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?
CHP'nin adı artık toplumu rahatsız eden şeylerle gündeme geliyor. Mobingge uğradım ve artık yoruldum.
Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. "Bu bizim CHP'miz değil' dedim.
Yarın (bugün) Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. 7 belediye meclis üyesi de istifa edecek.