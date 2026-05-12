SON DAKİKA | Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak: Bakan Gürlek alım yapılacak kadroları açıkladı

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz." dedi.

Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor.