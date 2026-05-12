  • SON DAKİKA... Bolu'da operasyonların odağındaki BOLSEV Vakfı'nın şirketine kayyum atandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonların odağında yer alan BOLSEV Vakfı'na bağlı Boluyu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma A.Ş.'ye (BOLSEV A.Ş.) kayyum atandı. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İHA

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı vasıtasıyla irtikap yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, BOLSEV Vakfı'na bağlı olarak faaliyet gösteren BOLSEV A.Ş.'ye de geçtiğimiz ay operasyon düzenlenmiş ve şirket yönetim kurulu üyelerinden bazıları tutuklanmıştı.

Musa Talha Demirel - Editör
