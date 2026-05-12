SON DAKİKA... Bolu’da operasyonların odağındaki BOLSEV Vakfı’nın şirketine kayyum atandı

Bolu Belediyesi'ne yönelik 'icbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BOLSEV Vakfı vasıtasıyla irtikap yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.